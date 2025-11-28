Володимир Кириченко

21-річна американська тенісистка Корі Гауфф (WTA, 3) стала наймолодшою ​​тенісисткою ХХI століття, яка завершує сезон у трійці найкращих протягом трьох років поспіль. Про це повідомляє Tennis.com.

На третьому місці спортсменка завершувала сезони у 2023 та 2024 роках, коли їй було 19 та 20 років відповідно.

У 2025 році Гауфф виграла Відкритий чемпіонат Франції, турнір WTA-1000 в Ухані. З титулів Великого шолома на рахунку американки також є перемоги у Відкритому чемпіонаті США в одиночному розряді (2023) та Roland Garros (2024) у парному розряді.

Гауфф стала восьмою тенісисткою у 21 столітті, яка три роки поспіль входить до трійки найкращих за підсумками сезону.

