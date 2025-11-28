Олег Шумейко

Вадим Урсу (ATP, 446) у чвертьфіналі турніру серії Challenger у Пакистані програв другому сіяному Джею Кларку (ATP, 200) 3:6, 6:4, 6:7 (6).

За 2 з половиною години на корті українець 1 раз подав навиліт, реалізував 4 брейк-поінти з семи та 1 раз помилився при подачі. Британець зробив 3 ейси, 5 брейків та 3 «подвійні». Це була перша очна зустріч тенісисток.

Нагадаємо, що Дар’я Снігур зіграє у півфіналі змагань в ОАЕ.