Маррей зібрав ідеального тенісиста: у списку – Світоліна та Монфіс
Британський тенісист склав образ ідеального гравця
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Дворазовий олімпійський чемпіон Енді Маррей зібрав «ідеального гравця», використавши найсильніші якості провідних тенісистів, серед яких — Еліна Світоліна та її чоловік Гаель Монфіс.
Подача — аріна сабалєнко
Форхенд — Карлос Алькарас
Бекхенд — Еліна Світоліна
Майстерність рук — Роджер Федерер
Швидкість — Гаель Монфіс
Ментальність — Рафаель Надаль
На думку британця, саме ці характеристики сформували б ідеального тенісиста.
Світоліна покращила позицію, Калініна – поза топ-100 в оновленому рейтингу WTA.