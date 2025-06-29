Світоліна покращила позицію, Калініна – поза топ-100 в оновленому рейтингу WTA
Еліна Світоліна стала 13-ю
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений світовий рейтинг. Еліна Світоліна продовжує утримувати статус першої ракетки України та піднялася на одну позицію — тепер вона 13-та у світі.
Марта Костюк залишилася на 26-й позиції, Даяна Ястремська зберегла 42-й рядок, а Юлія Стародубцева опустилася на 68-ме місце (-1).
Суттєве падіння продемонструвала Ангеліна Калініна, яка тепер займає 117-й рядок рейтингу (-10).
Водночас Олександра Олейникова піднялася на 193-тє місце, що стало новим особистим рекордом у кар’єрі тенісистки.
Першою ракеткою залишилася аріна сабалєнко.
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