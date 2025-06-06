Музетті пояснив, чому знявся з півфіналу Roland Garros
Найближчої суботи спортсмен пройде обстеження, аби з'ясувати характер травми
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Сьома ракетка світу Лоренцо Музетті прокоментував своє дострокове завершення півфінального матчу Відкритого чемпіонату Франції – 2025 проти Карлоса Алькараса. Італієць знявся на початку четвертого сету.
На старті третього сету, коли я виходив на подачу, відчув, що втрачаю силу в лівій нозі. З кожним геймом ситуація лише погіршувалась, тому я прийняв непросте, але правильне рішення завершити матч. Хоч це і зовсім не те, чого я хотів.
За словами тенісиста, найближчої суботи він пройде медичне обстеження, після якого стане зрозуміло, наскільки серйозною є травма.
Названо найкрасивішого тенісиста Roland Garros-2025.