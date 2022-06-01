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Надаль: «Кожен матч проти Джоковича - особливий»

Легендарний іспанець прокоментував перемогу над сербом в чвертьфіналі Roland Garros
Теніс Grand Slam
08:00
Надаль: «Кожен матч проти Джоковича - особливий»

П'ята ракетка світу Рафаель Надаль прокоментував перемогу над лідером світового рейтингу Новаком Джоковичем в чвертьфіналі Roland Garros.

Іспанця цитує ресурс asaptext.com:

«У нас з Новаком дуже багата історія. Ми розділили дуже багато важливих моментів. Тому кожен матч проти Новака - особливий.

Після матчу на мене нахлинули емоції, тому що останні 3,5 місяця були непростими. Але я більше не хочу говорити про все, що пережив, тому що мені потрібно рухатися далі. Але, звичайно, останні три місяці були не дуже веселими. Тому перемога вийшла особливою.

Це був дуже емоційний вечір. Саме заради таких я і продовжую виступати. Але це тільки чвертьфінал, я ще нічого не виграв. Зараз потрібно створити собі можливість повернутися на корт через два, провести ще один півфінал на Roland Garros. Для мене це дуже цінно.

Якщо я проведу поганий матч або програю, то справа буде не в тому, що я не зосередився на півфіналі. У мене є досвід. Я не з тих, хто емоційно скаче вгору і вниз - я дуже стабільний.

Я розумію, як все працює. Зараз я можу насолодитися прекрасним і емоційним моментом, але завтра потрібно починати підготовку до півфіналу. Головна мета - провести його на тому рівні, на якому я виступив сьогодні».

У півфіналі Roland Garros Рафаель Надаль зіграє з Олександром Звєрєвим.

Рене Тер Велде
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Теги

Roland Garros Рафаель Надаль Новак Джокович

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