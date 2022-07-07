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Wimbledon отримає нову чемпіонку. Рибакіна не залишила шансів Халеп

Єлена в фіналі зіграє з Жабер
Теніс Grand Slam
19:20
Wimbledon отримає нову чемпіонку. Рибакіна не залишила шансів Халеп
Фото: j48tennis.net

Сімона Халеп (WTA, 18) не змогла вийти в фінал Wimbledon-2022. Чемпіонка трав’яного Шолому-2019 поступилася у півфіналі Єлені Рибакіній (WTA, 23) 3:6, 3:6.

За годину з чвертю представниця Казахстану зробила 5 ейсів та реалізувала 3 брейк-поінти з дев’яти. Румунка виграла 1 гейм на подачі суперниці та припустилася дев’яти «подвійних». Це була четверта зустріч тенісисток – Рибакіна зрівняла рахунок.

Нагадаємо, що у фіналі Єлена зіграє за головний трофей з Онс Жабер.

Олег Шумейко-молодший
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Олена Рибакіна Симона Халеп

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