Wimbledon отримає нову чемпіонку. Рибакіна не залишила шансів Халеп

Єлена в фіналі зіграє з Жабер

Фото: j48tennis.net

Сімона Халеп (WTA, 18) не змогла вийти в фінал Wimbledon-2022. Чемпіонка трав’яного Шолому-2019 поступилася у півфіналі Єлені Рибакіній (WTA, 23) 3:6, 3:6.



За годину з чвертю представниця Казахстану зробила 5 ейсів та реалізувала 3 брейк-поінти з дев’яти. Румунка виграла 1 гейм на подачі суперниці та припустилася дев’яти «подвійних». Це була четверта зустріч тенісисток – Рибакіна зрівняла рахунок.

Нагадаємо, що у фіналі Єлена зіграє за головний трофей з Онс Жабер.