«Навіть не мріяла». Швьонтек зворушено прокоментувала вихід у фінал Wimbledon
У вирішальному матчі Іга зустрінеться з Амандою Анісімовою
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Четверта ракетка світу Іга Швьонтек зізналась, що ніколи не очікувала зіграти у фіналі Wimbledon, і емоційно відреагувала на історичне досягнення після півфінальної перемоги.
В 1/2 фіналу турніру польська тенісистка впевнено перемогла швейцарку Белінду Бенчич (35 WTA) з рахунком 6:2, 6:0, оформивши вихід у дебютний фінал турніру.
Ніколи навіть не мріяла, що зможу потрапити у фінал Wimbledon. Теніс постійно мене дивує. Здавалося, я вже все бачила й пережила на корті, але ще не грала добре на траві. Це новий досвід, я дуже щаслива та насолоджуюсь цим моментом
Швьонтек розгромила Бенчич і вийшла у фінал Wimbledon-2025.
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