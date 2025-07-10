Денис Сєдашов

Четверта ракетка світу Іга Швьонтек зізналась, що ніколи не очікувала зіграти у фіналі Wimbledon, і емоційно відреагувала на історичне досягнення після півфінальної перемоги.

В 1/2 фіналу турніру польська тенісистка впевнено перемогла швейцарку Белінду Бенчич (35 WTA) з рахунком 6:2, 6:0, оформивши вихід у дебютний фінал турніру.

Ніколи навіть не мріяла, що зможу потрапити у фінал Wimbledon. Теніс постійно мене дивує. Здавалося, я вже все бачила й пережила на корті, але ще не грала добре на траві. Це новий досвід, я дуже щаслива та насолоджуюсь цим моментом Іга Швьонтек

Швьонтек розгромила Бенчич і вийшла у фінал Wimbledon-2025.