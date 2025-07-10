Денис Сєдашов

Четверта ракетка світу Іга Швьонтек упевнено здолала представницю Швейцарії Белінду Бенчич (35 WTA) у півфіналі Wimbledon-2025 – 6:2, 6:0.

Під час матчу Швьонтек виконала два ейси, допустила дві подвійні помилки та реалізувала чотири брейки з шести можливих. У Бенчич — жодної подачі навиліт, одна подвійна та нуль реалізованих брейкпойнтів із двох шансів.

Sensational Swiatek strikes on Centre Court



Iga Swiatek produces a remarkable performance against Belinda Bencic to win 6-2, 6-0 and reach her first #Wimbledon final



A defiant semi-final showing from the No.8 seed pic.twitter.com/NGGOI62uIk — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2025

У фіналі Іга зіграє проти американки Аманди Анісімової, яка раніше вибила з турніру аріну сабалєнко.