Швьонтек розгромила Бенчич і вийшла у фінал Wimbledon-2025
Польська тенісистка здобула звитягу у двох сетах
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Четверта ракетка світу Іга Швьонтек упевнено здолала представницю Швейцарії Белінду Бенчич (35 WTA) у півфіналі Wimbledon-2025 – 6:2, 6:0.
Під час матчу Швьонтек виконала два ейси, допустила дві подвійні помилки та реалізувала чотири брейки з шести можливих. У Бенчич — жодної подачі навиліт, одна подвійна та нуль реалізованих брейкпойнтів із двох шансів.
У фіналі Іга зіграє проти американки Аманди Анісімової, яка раніше вибила з турніру аріну сабалєнко.