«Не пам’ятала рахунок». Мертенс поділилася емоціями після перемоги над Світоліною
Бельгійка вийшла у 1/8 фіналу турніру
близько 1 години тому
Бельгійська тенісистка Елізе Мертенс (23 WTA) поділилася враженнями після перемоги над українкою Еліною Світоліною (13 WTA) у третьому колі Wimbledon-2025. Слова наводить ВТУ.
Спортсменка зізналася, що матч був складним.
Однозначно, це була напружена гра. Наприкінці я дуже нервувала. Чесно, навіть не пам’ятала рахунок на тай-брейку — здавалося, що програю 0:4 або 1:4. Але я продовжувала боротися до останнього. Тиждень тому я програла Еліні, вона чудова тенісистка, тож я щаслива, що змогла взяти реванш у двох сетах.
Мертенс також прокоментувала, що стало ключовою різницею між цією зустріччю та попередньою поразкою від Світоліної:
Це Вімблдон — особливе місце, тут треба викладатися на повну. Я вдячна за підтримку, атмосфера була фантастичною. Я намагалася насолоджуватися грою, навіть на тай-брейку.
Говорячи про наступний поєдинок проти аріни сабалєнки або Емми Радукану, бельгійка зауважила, що очікує складного випробування:
Подивимося, що буде далі. Обидві суперниці — дуже сильні. А зараз я хочу просто насолодитися цією перемогою і відновити сили, адже завтра ще граю парний матч.
Світоліна програла Мертенс і завершила боротьбу на Wimbledon-2025.