Михайло Цирук

У пʼятницю, 4 липня перша ракетка України Еліна Світоліна проведе свій поєдинок другого кола на Вімблдоні-2025 проти бельгійки Елізе Мертенс. Після двох легких перемог на старті на Світоліну чекає перша по-справжньому серйозна суперниця, тож рівень спротиву може бути зовсім іншим.

Шанси його подолати дуже непогані, проте цього разу на легку прогулянку точно не очікуємо. Ця зустріч цілком може стати для української тенісистки непростим випробуванням, проте здобути позитивний результат їй точно під силу.

Перша серйозна опонентка

Своїх суперниць у перших двох колах турніру Еліна Світоліна відверто не помітила. Приємно констатувати, що ні Анна Бондар (6:3; 6:1), ні Олександра Соснович (6:2; 6:4) на сьогодні не здатні дати запропонувати українці той рівень суперництва, який би змусив її увімкнутися на повну потужність, а нас - понервувати.

Проте третє коло на великих турнірах часто стає моментом перших великих випробувань, і у випадку Світоліної все склалося саме так. Досвідчена і фізично потужна Елізе Мертенс точно належить до тих тенісисток, з якими Еліні доведеться рахуватися, і тут на корті вже не все вирішуватиме лише вона.

У свої 29 років Мертенс має за плечима 10 титулів WTA, два з яких - рівня WTA 500. На своєму піку бельгійка була 12 номером світового рейтингу, доходила щонайменше до четвертого кола на кожному з турнірів серії Грендслем (півфінал АО-2018, 1/8 на Вімблдоні 2019 та 2022, 1/8 Ролан Гаррос 2018, 2022 і 2023 та чвертьфінал US Open 2019 і 2020).

Також варто сказати, що Мертенс - дуже сильна парниця. У парному розряді Елізе має аж 21 титул WTA та чотири перемоги на мейджорах: дві в Австралії (2021, 2024) та по одній на US Open (2019) та Вімблдоні (2021). За співвідношенням рівня самостійної гри та гри в парі бельгійську тенісистку точно можна вважати однією з найкращих у світі.

Втім, в контексті матчу проти Світоліної парні досягнення Мертенс нас не надто цікавлять. Свій поєдинок парного розряду бельгійка матиме 5 липня, на наступний день після цієї гри, і бажати їй успіхів точно не будемо, адже гравчиня виступає разом з росіянкою Веронікою Кудерметовою.

Травʼяний сезон бельгійка розпочала доволі потужно - з перемоги на турнірі в Нідерландському Гертогенбосі. А от у Бад-Гомбурзі вилетіла вже у першому колі, і вибила її звідти саме Світоліна, здобувши перемогу у двох напружених сетах (7:5; 6:4). Тепер повторення чогось подібного хотілося б і на Вімблдоні.

У перших двох колах цьогорічного лондонського мейджору Мертенс не обійшлася без програних сетів. Перший матч проти чешки Ліни Фругвіртової дався легко (6:4; 6:2), а от з американкою Енн Лі довелося помучитися (6:7; 6:1; 6:2), витративши на корті 2 години та 10 хвилин. Можливо, після такої тривалої гри та парного матчу на наступний день Елізе трохи втомилося, що, звісно, було б нам на руку.

Історія зустрічей

Проти Елізе Мертенс Еліна Світоліна грала справді багато - аж вісім разів. Трохи частіше зустрічі складалися на користь українки - 5 перемог та 3 поразки. Найстатусніший з цих матчів - чвертьфінал АО-2018, і в ньому впевнену перемогу здобула Мертенс (6:4; 6:0).

Натомість Світоліній перемог над Мертенс колись приносила трофей: у 2017 році Еліна обіграла суперницю у фіналі ґрунтового турніру в Стамбулі (6:2; 6:4). Була у цих тенісисток і зустріч на Вімблдоні. Вона відбулася у другому колі памʼятного для Світоліної турніру 2023 року, коли українці вдалося дістатися півфіналу, і тоді все завершилося перемогою у трьох сетах (6:1; 1:6; 6:1). А як усе складеться цього разу?

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