Оголошено призові турніру Masters у Парижі: більше 6 млн євро
Турнір пройде з 27 жовтня по 2 листопада
9 хвилин тому
Фото: Getty Images
Організатори турніру Masters у Парижі, який цьогоріч пройде з 27 жовтня по 2 листопада, оголосили призовий фонд змагань — €6 128 940.
Переможець в одиночному розряді отримає €946 610, а тріумфатори в парному — €290 410, які поділять між собою.
Призові турніру Rolex Paris Masters 2025:
Одиночний розряд:
Переможець — €946 610
Фіналіст — €516 925
Півфіналісти — €282 650
1/4 фіналу — €154 170
1/8 фіналу — €82 465
1/16 фіналу — €44 220
1/32 фіналу — €24 500
Парний розряд:
Переможці — €290 410
Фіналісти — €157 760
Півфіналісти — €86 600
1/4 фіналу — €47 810
1/8 фіналу — €26 275
1/16 фіналу — €15 350
Чинним чемпіоном паризького «Мастерса» є німецький тенісист Олександр Звєрєв.
Поділитись