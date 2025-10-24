Денис Сєдашов

Грецький тенісист Стефанос Циципас (25 АТР) не візьме участі у турнірі серії Masters у Парижі (Франція), який пройде з 27 жовтня по 2 листопада. Його місце в основній сітці займе португалець Нуну Боржеш (47 АТР).

Раніше Ціципас знявся з турнірів у Пекіні, Шанхаї та Відні. За останній місяць грецький спортсмен провів лише один матч — на виставковому турнірі Six Kings Slam у Саудівській Аравії, де поступився італійцю Янніку Сіннеру.

Чинним переможцем Masters у Парижі є німецький тенісист Александр Зверев.

Сіннер пояснив, чому не зіграє у фіналі Кубка Девіса за Італію.