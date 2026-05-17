Українська тенісистка Олександра Олійникова пробилася до основної сітки турніру WTA 500 у Страсбурі, подолавши кваліфікацію. На старті відбору вона впевнено переграла ксєнію єфрємову, яка раніше виступала за росію, а з 2023 року представляє Францію, — 6:1, 6:2.

У вирішальному матчі за путівку в основу Олійникова зустрілася з казахстанською тенісисткою Юлією Путінцевою. Поєдинок тривав у два сети й завершився на користь українки з однаковим рахунком 6:4, 6:4. У першій партії Олійникова швидко створила собі перевагу 3:0, а в другій зуміла повернути ініціативу після раннього брейку суперниці.

Для Олійникової це перший випадок, коли вона проходить кваліфікацію й потрапляє до основної сітки турніру рівня WTA. Раніше вона виступала на таких змаганнях лише завдяки прямому потраплянню в основу. Загалом Страсбур став для неї другою появою на турнірі категорії WTA 500: дебют був у Чарльстоні, де українка програла вже в першому матчі.

Основна сітка у Страсбурі стартує в понеділок, 18 травня. Олійникова стане єдиною українкою в одиночному розряді цього турніру.