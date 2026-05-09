Олійникова завершила виступи на турнірі у Римі, поступившись 13-й ракетці світу
Українка у двох сетах програла Лінді Носковой
22 хвилини тому
Українська тенісистка Олександра Олійникова (WTA 68) припинила боротьбу на ґрунтовому турнірі серії WTA 1000 у столиці Італії. У поєдинку другого кола українка програла представниці Чехії Лінді Носковій (WTA 13).
Матч тривав 1 годину та 10 хвилин і завершився перемогою чешки у двох сетах.
WTA 1000 Рим (Італія). Ґрунт. 1/16 фіналу
Олександра Олійникова (Україна) – Лінда Носкова (Чехія) – 1:6, 3:6
Це була перша в історії очна зустріч тенісисток.
Теніс без білорусі та рф. ITF проігнорувала рекомендації МОК.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05