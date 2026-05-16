Денис Сєдашов

Українська тенісистка Олександра Олійникова (68 WTA) із впевненої перемоги розпочала виступи у кваліфікації ґрунтового турніру серії WTA 500 у французькому Страсбурзі.

У першому раунді відбору Олійникова за 1 годину 2 хвилини розгромила володарку вайлд-кард, представницю Франції Ксенію Єфремову (623 WTA).

За матч українка припустилася однієї подвійної помилки, віддала два гейми на власній подачі, але відповіла сімома брейками, дозволивши суперниці взяти лише три гейми за гру.

WTA 500 Страсбург (Франція). Кваліфікація. Перше коло

Ксенія Єфремова (Франція) — Олександра Олійникова (Україна) — 1:6, 2:6

За вихід до основної сітки змагань Олійникова змагатиметься з Юлією Путінцевою (WTA 77).

