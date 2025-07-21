Олег Гончар

Олімпійська чемпіонка-2024 в одиночному розряді та шоста ракетка світу, 22-річна китаянка Чжен Циньвень, не виступить на US Open-2025. Про це повідомила пресслужба турніру.

Наразі відомо, що тенісистка отримала травму.

«Одужуй швидше. Ми з нетерпінням чекаємо твого повернення на корт!».

19 липня Циньвень повідомила, що перенесла операцію на правому лікті. Очевидно, тенісистка не встигне відновитися до початку турніру, який проходитиме з 24 серпня по 6 вересня.

Раніше стало відомо, що Чжэн Циньвэнь разом із британцем Джеком Дрейпером знялися з міксту US Open-2025, запланованого за тиждень до старту основної сітки.

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