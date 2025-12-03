Олійникова не змогла вийти до чвертьфіналу Challenger
Українка в Еквадорі поступилася словенці Херцог
Фото: tennis.org.ua
Олександра Олійникова (WTA, 96) у другому колі турніру серії Challenger в Еквадорі програла Полоні Херцог (WTA, 672) 6:4, 3:6, 3:6.
За 2 з половиною години на корті українка 1 раз подала навиліт, реалізувала 4 брейк-поінти з десяти та 4 рази помилилася при подачі. Це була четверта зустріч тенісисток – Олійникова поступилася втретє.
