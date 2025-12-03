Олійникова перемогла на старті Challenger в Еквадорі
Українка у трьох сетах переграла кваліфаєрку Кольменью
близько 6 годин тому
Фото: Instagram
Олександра Олійникова (WTA, 96) у першому колі турніру серії Challenger в Еквадорі обіграла кваліфаєрку Мартіну Кольменью (WTA, 478) 6:3, 3:6, 6:3.
За 2 години на корті українка тричі подала навиліт, реалізувала 4 брейк-поінти з восьми та тричі помилилася при подачі. Італійка зробила 1 ейс, 3 брейки та одну «подвійну». Це була друга зустріч тенісисток – Олександра взяла реванш за поразку у 2020 році.
Наступною суперницею Олійникової стане словенка Полона Херцог.
Нагадаємо, що Серена Вільямс може здійснити камбек.
Поділитись