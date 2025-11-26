Олійникова вийшла у друге коло турніру WTA 125 в Буенос-Айресі
Українка продовжила переможну серію до 11 матчів
33 хвилини тому
Олександра Олійникова / Фото - БТУ
Українська тенісистка Олександра Олійникова (№95 WTA) вийшла у другий раунд турніру WTA 125 в аргентинському Буенос-Айресі.
Олійникова з рахунком 6:4, 6:1 перемогла представницю Бурунді Саду Нахімана (№231 WTA).
Олександра не виконала жодної подачі навиліт, припустилася 1 подвійної помилки та виконала 5 брейків.
Олійникова продовжила переможну серію до 11 матчів.
Нагадаємо, що Олійникова після перемоги на турнірі WTA 125 у Коліні піднялась на 95-те місце в рейтингу WTA.
Поділитись