Сергій Разумовський

Українська тенісистка Олександра Олійникова завершила виступи на турнірі WTA 250 у румунських Яссах. У півфінальному матчі українка не змогла пройти єгиптянку Маяр Шериф і поступилася у двох сетах.

Для Олійникової цей турнір став одним із найуспішніших у сезоні. Вона впевнено пройшла кілька раундів і дісталася до стадії півфіналу, однак у боротьбі за місце у фіналі зупинилася на представниці Єгипту, яка посідає 97-ме місце у світовому рейтингу WTA.

На старті змагань у Яссах Олійникова обіграла китаянку Іпек Оз. Після цього українка впоралася з нейтральною тенісисткою єлєною пріданкіною, а у чвертьфіналі здолала француженку Клару Бюрель. Саме ця перемога дозволила Олександрі вийти до півфіналу турніру категорії WTA 250.

Суперницею українки у матчі за вихід до фіналу стала Маяр Шериф. Єгиптянка перед цим провела сильний чвертьфінал, у якому вибила з боротьби дев’яту сіяну казахстанку Юлію Путінцеву.

Початок півфіналу склався для Олійникової непросто. Шериф швидко повела 2:0 за геймами у першому сеті. Українка намагалася повернутися в гру і скоротити відставання, однак єгипетська тенісистка втримала перевагу та довела партію до перемоги з рахунком 6:3.

У другому сеті Шериф повністю контролювала перебіг матчу. Олійниковій вдалося взяти лише один гейм, після чого суперниця виграла п’ять геймів поспіль і закрила партію з рахунком 6:1. Таким чином, матч завершився перемогою Маяр Шериф у двох сетах.

Для Олександри Олійникової це вже другий півфінал на турнірах WTA 250 у поточному сезоні. Раніше, у лютому, українка також дійшла до цієї стадії на змаганнях у Клуж-Напоці, де поступилася американці Еммі Радукану.

Попри поразку в Яссах, виступ Олійникової можна вважати успішним: українська тенісистка знову підтвердила здатність стабільно проходити далеко на турнірах рівня WTA 250 і боротися з суперницями з топ-100 світового рейтингу.

Нагадаємо, Світоліна, Костюк та ще п'ять українок заявлені на турнір WTA 1000 у Цинциннаті.