Світоліна, Костюк та ще п'ять українок заявлені на турнір WTA 1000 у Цинциннаті
Змагання відбудуться з 13 по 23 серпня
9 хвилин томуПідписатися в
Українки Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна, Юлія Стародубцева, Дарія Снігур та Олександра Олійникова увійшли до списку учасниць хардового турніру серії WTA 1000 у Цинциннаті. Змагання відбудуться з 13 по 23 серпня.
Для Снігур та Олійникової цей старт стане дебютним у США. Олександра Олійникова використає турнір для підготовки до потенційного виступу в основній сітці US Open.
Найкращим результатом серед українок на Cincinnati Open залишається півфінал Еліни Світоліної у 2015 році.
Олійникова впевнено вийшла до чвертьфіналу турніру WTA в Румунії.
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