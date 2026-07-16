Денис Сєдашов

Українки Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна, Юлія Стародубцева, Дарія Снігур та Олександра Олійникова увійшли до списку учасниць хардового турніру серії WTA 1000 у Цинциннаті. Змагання відбудуться з 13 по 23 серпня.

Для Снігур та Олійникової цей старт стане дебютним у США. Олександра Олійникова використає турнір для підготовки до потенційного виступу в основній сітці US Open.

Найкращим результатом серед українок на Cincinnati Open залишається півфінал Еліни Світоліної у 2015 році.

Олійникова впевнено вийшла до чвертьфіналу турніру WTA в Румунії.