Сергій Разумовський

Українська тенісистка Олександра Олійникова вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 250 у Гамбурзі. У матчі другого кола вона у трьох сетах перемогла іспанку Лейре Ромеро Гормас — 7:6(3), 3:6, 6:2.

До цього тенісистки зустрічалися лише одного разу. У 2024 році Олійникова здолала Ромеро Гормас у двох сетах на турнірі в Хорватії.

Перший сет у Гамбурзі пройшов у рівній боротьбі. Спортсменки впевнено брали свої подачі та обмінювалися виграними геймами, аж поки рахунок не став 6:6. Переможницю партії визначив тайбрейк, у якому українка виявилася сильнішою — 7:3.

На початку другого сету іспанка повела 2:0, однак Олійникова швидко зрівняла рахунок. Після цього Ромеро Гормас знову перехопила ініціативу та виграла чотири гейми поспіль. У підсумку партія завершилася на користь іспанки — 6:3.

Вирішальний сет українка розпочала потужно, вигравши чотири гейми поспіль. Ромеро Гормас змогла скоротити відставання до 2:4, проте Олійникова втримала перевагу та довела матч до перемоги — 6:2.

На старті змагань у Гамбурзі українка також у трьох сетах здолала місцеву тенісистку Настасью Шунк. Тепер обіграла і Ромеро Гормас.

Таким чином, Олійникова вийшла до чвертьфіналу другого поспіль турніру WTA 250. На змаганнях у румунських Яссах вона дісталася півфіналу, де поступилася єгиптянці Маяр Шериф у двох сетах.

У чвертьфіналі турніру в Гамбурзі українка зустрінеться з переможницею матчу між сьомою сіяною Юлією Путінцевою з Казахстану та представницею Вірменії Еліною Аванесян.