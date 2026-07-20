Світоліна та Костюк зберегли свої позиції в рейтингу WTA, Олійникова встановила кар'єрний рекорд
Ястремська продовжує падіння
38 хвилин томуПідписатися в
WTA на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг жіночого Туру.
Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла 10-ту позицію, Марта Костюк залишилась 11-ю.
Олександра Олійникова встановила особистий рекорд, піднявшись на 45-те місце. Даяна Ястремська втратила 14 позицій і тепер йде 88-ю.
Рейтинг WTA станом на 20 липня:
1. Аріна Соболенко – 8550
2. Олена Рибакіна (Казахстан) – 8143
3. Джессіка Пегула (США) – 6301
4. Корі Гауфф (США) – 5649
5. Мірра Андрєєва – 5293
6. Кароліна Мухова (Чехія) – 5168
7. Лінда Носкова (Чехія) – 5119
8. Іга Свьонтек (Польща) – 4539
9. Аманда Анісімова (США) – 4353
10. Еліна Світоліна (Україна) – 4351
11. Марта Костюк (Україна) – 3926
45 (52). Олександра Олійникова (Україна) – 1132
54 (52). Дар’я Снігур (Україна) – 1027
56 (59). Ангеліна Калініна (Україна) – 1019
58 (61). Юлія Стародубцева (Україна) – 1017
88 (74). Даяна Ястремська (Україна) – 867
140 (136). Вероніка Подрез (Україна) – 553
206 (191). Анастасія Соболєва (Україна) – 371
252 (255). Катаріна Завацька (Україна) – 283
444 (451). Єлизавета Котляр (Україна) – 133
Нагадаємо, Вероніка Подрез вийшла в основну сітку турніру WTA 250 у Празі.