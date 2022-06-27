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Перша ракетка України Калініна встановила новий рекорд, підйом Цуренко

Оновлений рейтинг-лист від WTA
Теніс WTA
13:55
Перша ракетка України Калініна встановила новий рекорд, підйом Цуренко
Фото: Getty Images

WTA на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг.

В топ-10 друга та третя ракетки світу Онс Жабер та Анетт Контавейт помінялися місцями.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна встановила новий особистий рекорд – 34 позиція. Леся Цуренко завдяки вдалому виступу у Істборні наблизилася до топ-100.

Нагадаємо, що сьогодні перші українки зіграють на Wimbledon.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Іга Швентек Онс Жабер Леся Цуренко Ангеліна Калініна

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