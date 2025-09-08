Перша ракетка України втратив позиції в оновленому рейтингу ATP
Бєлінський злетів на 33 позиції
близько 2 годин тому
ATP на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг лист. Карлос Алькарас після перемоги на US Open обійшов Янніка Сіннера та став першою ракеткою світу.
Віталій Сачко втратив 7 позицій, у той час як В’ячеслав Бєлінський здійснив ривок до 378 місця.
Рейтинг ATP
1. Карлос Алькарас (Іспанія, +1) – 11 540 очок
2. Яннік Сіннер (Італія, -1) – 10 780
3. Александер Звєрєв (Німеччина) – 5 930
4. Новак Джокович (Сербія, +3) – 4 830
5. Тейлор Фріц (США, -1) – 4 675
6. Бен Шелтон (США) – 4 280
7. Джек Дрейпер (Велика Британія, -2) – 3 690
8. Алекс де Мінор (Австралія) – 3 545
9. Лоренцо Музетті (Італія, +1) – 3 505
10. карен хачанов (-1) – 3 280
…
224. Віталій Сачко (Україна, -7) – 248
329. Олег Приходько (Україна, -20) – 153
378. В’ячеслав Бєлінський (Україна, +33) – 132
400. Олександр Овчаренко (Україна, -15) – 124