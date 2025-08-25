Сачко покращив позиції у рейтингу АТР, Сіннер – на вершині
У топ-10 змін не відбулося
близько 1 години тому
ATP на своєму офіційному сайті опублікував оновлений рейтинг організації.
Віталій Сачко зберіг статус першої ракетки України та займає 217-ту позицію.
Італійський тенісист Яннік Сіннер продовжує знаходитися на вершині світової класифікації.
Рейтинг ATP станом на 25 серпня:
1. Яннік Сіннер (Італія) – 11 480 очок
2. Карлос Алькарас (Іспанія) – 9 590
3. Александр Звєрєв (Німеччина) – 6 230
4. Тейлор Фріц (США) – 5 575
5. Джек Дрейпер (Велика Британія) – 4 440
6. Бен Шелтон (США) – 4 280
7. Новак Джокович (Сербія) – 4 130
8. Алекс де Мінаур (Австралія) – 3 545
9. Карен Хачанов – 3 240
10. Лоренцо Музетті (Італія) – 3 205
...
217 (222). Віталій Сачко (Україна) – 253
309 (307). Олег Приходько (Україна) – 163
385 (378). Олександр Овчаренко (Україна) – 129
411 (442). В’ячеслав Бєлінський (Україна) – 116
452 (450). Олексій Крутих (Україна) – 97
487 (480). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 86
493 (490). Вадим Урсу (Україна) – 84
Нагадаємо, Сачко програв у першому колі кваліфікації US Open-2025.
