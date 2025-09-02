Сачко вийшов у друге коло турніру в Австрії
Перша ракетка України обіграв представника Чехії
Перша ракетка України Віталій Сачко (ATP, 217) у першому колі турніру серії Challenger в Австрії переграв Максима Мрву (ATP, 427) 6:2, 7:6 (5).
За півтори години на корті українець двічі подав навиліт, реалізував 4 брейцк-поінти з восьми та 5 разів помилився при подачі. Чех зробив 4 ейси, 2 брейки та 4 «подвійні». Це була перша очна зустріч тенісистів.
Наступним суперником Сачка стане австрієць Сандро Копп.
Нагадаємо, що у четвертому колі US Open Марта Костюк поступилася Кароліні Муховій у трьох сетах.
