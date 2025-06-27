Плейлист без змін. Швьонтек вже два роки слухає одну музику перед матчами
Польська тенісистка вважає, що саме така музика допомагає їй сконцентруватися
21 хвилину тому
Польська тенісистка Іга Швьонтек (8 WTA)розповіла в інтерв'ю, що допомагає їй налаштуватися перед матчами на турнірах. Як зізналася спортсменка, вже понад два роки вона слухає один і той самий плейлист, де переважає рок-музика.
Мій плейлист не змінювався вже два роки — звучить нудно, але це правда. Найчастіше я слухаю рок. У повсякденному житті це не мій основний стиль, але перед матчами мені потрібно щось таке, що буквально заряджає ноги енергією і допомагає зосередитись.
Вона додала, що намагалася знайти щось спокійніше, аби не перенавантажувати голову, але зрештою повертається до перевірених треків:
Я отримую стільки енергії від цієї музики, що вирішила нічого не змінювати.
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