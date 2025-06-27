Денис Сєдашов

Польська тенісистка Іга Швьонтек (8 WTA)розповіла в інтерв'ю, що допомагає їй налаштуватися перед матчами на турнірах. Як зізналася спортсменка, вже понад два роки вона слухає один і той самий плейлист, де переважає рок-музика.

Мій плейлист не змінювався вже два роки — звучить нудно, але це правда. Найчастіше я слухаю рок. У повсякденному житті це не мій основний стиль, але перед матчами мені потрібно щось таке, що буквально заряджає ноги енергією і допомагає зосередитись. Іга Швьонтек

Вона додала, що намагалася знайти щось спокійніше, аби не перенавантажувати голову, але зрештою повертається до перевірених треків:

Я отримую стільки енергії від цієї музики, що вирішила нічого не змінювати. Іга Швьонтек

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