Визначилися суперниці українок у першому колі Wimbledon у парному розряді
Надія Кіченок та Стародубцева зіграють з китайсько-російським тандемом
31 хвилину тому
Фото: j48tennis.net
Відбулося жеребкування матчів першого кола Wimbledon-2025 у парному розряді. В основній сітці трав’яного Шолому зіграють п’ять українок. Ігри основи Wimbledon розпочнуться 30 червня. Змагання пройдуть до 13 липня.
Wimbledon-2025. Матчі першого кола українських тенісисток
Людмила Кіченок / Еллен Перес – Сюй Іфань / Ян Чжаосюань
Марта Костюк / Єлена-Габріела Русе – Анастасія Севастова / Яніна Вікмаєр
Надія Кіченок / Юлія Стародубцева – єкатеріна алєксандрова / Чжан Шуай
Даяна Ястремська / Бібіане Схофс – Керолайн Доулгайд / Софія Кенін
Також визначені суперниці українок в одиночному розряді Wimbledon.
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