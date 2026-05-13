Сергій Разумовський

Українська тенісистка Вероніка Подрез (WTA 152) завершила боротьбу на ґрунтовому турнірі серії WTA 125 у Парижі. У матчі другого раунду українка не змогла пройти представницю Казахстану Юлію Путінцеву (WTA 77).

Поєдинок 1/8 фіналу тривав 1 годину 10 хвилин і завершився перемогою Путінцевої у двох сетах — 6:4, 6:0. Для тенісисток це була перша очна зустріч у професійній кар’єрі.

Перший сет складався для Подрез досить перспективно. Українська тенісистка активно розпочала матч і зуміла повести з рахунком 3:1, створивши собі хорошу перевагу. Однак втримати її Вероніці не вдалося. Путінцева поступово вирівняла гру, почала частіше змушувати українку помилятися та перехопила ініціативу.

Після цього представниця Казахстану виграла ключові розіграші наприкінці партії та забрала перший сет із рахунком 6:4. У другій партії перевага Путінцевої стала ще відчутнішою. Подрез не змогла нав’язати боротьбу суперниці, тоді як Юлія впевнено контролювала хід гри та завершила сет без програних геймів — 6:0.

Для Вероніки Подрез це був уже п’ятий матч у сезоні проти суперниці з топ-100 світового рейтингу. Українка зазнала у таких поєдинках другої поразки, що водночас підтверджує її помітний прогрес і здатність конкурувати з тенісистками вищого рівня.

Попри виліт у другому раунді, виступ Подрез у Парижі можна вважати корисним. Українка розпочала турнір із кваліфікації та загалом здобула у столиці Франції дві перемоги. Спочатку вона обіграла Го Ханьюй, а потім зуміла пройти досвідчену американку Слоан Стівенс.

Юлія Путінцева, своєю чергою, стартувала на турнірі з перемоги над Маккартні Кесслер, а після успіху в матчі проти Подрез продовжить боротьбу за вихід до наступної стадії. У чвертьфіналі представниця Казахстану зіграє з переможницею пари Діан Паррі — Хлое Паке.

Українське представництво на турнірі WTA 125 у Парижі ще не завершилося. Боротьбу продовжить Юлія Стародубцева, яка 13 травня проведе матч другого кола проти китаянки Чжан Шуай.

Для Вероніки Подрез наступним важливим етапом стане участь у кваліфікації Ролан Гаррос. Наступного тижня українка вперше в кар’єрі зіграє у відборі турніру серії Grand Slam, що стане для неї новим важливим досвідом на найвищому рівні.