Стародубцева з перемоги стартувала на турнірі у Парижі, вперше обігравши Престон
Українка тріумфувала у двох сетах
близько 2 годин тому
Українська тенісистка Юлія Стародубцева (WTA 57) успішно подолала перше коло ґрунтового турніру категорії WTA 125 у столиці Франції. У стартовому поєдинку українка переграла австралійку Тайлу Престон (WTA 126).
Матч тривав 1 годину та 35 хвилин і завершився перемогою Юлії у двох сетах.
WTA 125 Париж (Франція). Ґрунт. 1/16 фіналу
Тайла Престон (Австралія) — Юлія Стародубцева (Україна) — 4:6, 4:6
За місце у чвертьфіналі змагань українка посперечається з досвідченою представницею Китаю Чжан Шуай.
