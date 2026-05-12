Денис Сєдашов

Даяна Ястремська (WTA 52) з перемоги розпочала виступи на ґрунтовому турнірі категорії WTA 125 в італійській Пармі. У першому колі українка здолала аргентинку Вікторію Босіо (WTA 307), яка пробилася до основної сітки через кваліфікацію.

Матч тривав 1 годину та 26 хвилин. Українська тенісистка протягом матчу реалізувала всі п’ять брейк-поїнтів і втратила чотири гейми на своїй подачі.

Ця перемога дозволила Ястремській перервати серію з трьох поразок поспіль.

WTA 125 Парма (Італія). 1/16 фіналу

Вікторія Босіо (Аргентина) — Даяна Ястремська (Україна) — 6:7 (3), 3:6

У наступному раунді Даяна Ястремська зустрінеться з бельгійкою Ганне Вандевінкель (WTA 98).

