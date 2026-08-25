Подрез вийшла у другий раунд кваліфікації US Open-2026
На старті відбору до основи Вероніка обіграла господарку кортів
Вероніка Подрез / Фото - ВТУ
Українська тенісистка Вероніка Подрез (№132 WTA) зіграла стартовий матч у кваліфікації US Open-2026.
19-річна Подрез з рахунком 6:2, 0:6, 6:3 обіграла американку Керолайн Доулгайд (№245 WTA).
Це була перша офіційна зустріч тенісисток.
Вероніка у другому раунді кваліфікації зустрінеться з Б’янкою Андрєєску.
Нагадаємо, що до основної сітки потрапило 7 українських тенісисток. Матчі основної сітки US Open-2026 розпочнуться 30 серпня.
Раніше стало відомо, що призовий фонд US Open-2026 – рекордний в історії тенісу.
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