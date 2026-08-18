US Open-2026: хто зіграє в основній сітці завдяки wild card
Змагання триватимуть із 30 серпня по 13 вересня
Організатори Відкритого чемпіонату США з тенісу (US Open-2026) оприлюднили список гравців, які отримали wild card для участі в основній сітці.
У чоловічому одиночному розряді спеціальні запрошення одержали Гаель Монфіс (Франція), Олексій Попирін (Австралія), а також американці Мартін Дамм, Майкл Чжен, Джей-Джей Вульф, Себастьян Горзні та Джек Кеннеді.
У жіночому турнірі wild card отримали Вінус Вільямс, Слоун Стівенс, Керол Янг Су Лі, Різ Брантмаєр, Теа Фродін (всі — США), Леолія Жанжан (Франція) та Тайла Престон (Австралія).
Основні змагання US Open-2026 триватимуть із 30 серпня по 13 вересня.
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