Світоліна та Монфіс зіграють у міксті на US Open-2026
Організатори турніру надали зірковому дуету wild card
Перша ракетка України Еліна Світоліна та її чоловік, француз Гаель Монфіс, виступлять у змішаному парному розряді Відкритого чемпіонату США-2026. Організатори турніру надали зірковому дуету wild card в основну сітку.
Світоліна та Монфіс вперше зіграють у парі на офіційному професійному рівні — раніше вони виступали разом лише на виставкових турнірах.
US Open-2026 триватиме з 23 серпня по 13 вересня.
Світоліна у божевільному матчі обіграла Валентову на «тисячнику» в Цинциннаті.