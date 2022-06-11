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Рафаель Надаль розкрив ключ до перемоги на Roland Garros

Іспанець чотирнадцятий раз в кар'єрі виграв Grand Slam
Теніс Grand Slam
19:35
Рафаель Надаль розкрив ключ до перемоги на Roland Garros

Четверта ракетка світу Рафаель Надаль розкрив ключ до перемоги на Roland Garros.

Іспанця цитує портал Tennis World USA:

«Одним з ключів до успіху було те, що я залишався вдома. Я в цьому не сумніваюся. Моя кар'єра була б зовсім іншою, якби у мене не було такої сім'ї, де всі один з одним розмовляють і всі один одного знають. Я дуже близький з батьком, з мамою. Ви часто можете бачити нас разом.

Іспанська федерація тенісу пропонувала мені відправитися в Барселону на лікування. Але мій дядько, який тренував мене, знав, що на Мальорці я граю в дружньому колективі, оточений хорошими тенісистами, і що все йшло добре».

Рафаель Надаль чотирнадцятий раз в кар'єрі виграв Roland Garros і планує виступити на Wimbledon.

Рене Тер Велде
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Рафаель Надаль Roland Garros

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