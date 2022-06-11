Четверта ракетка світу Рафаель Надаль розкрив ключ до перемоги на Roland Garros.

Іспанця цитує портал Tennis World USA:

Іспанська федерація тенісу пропонувала мені відправитися в Барселону на лікування. Але мій дядько, який тренував мене, знав, що на Мальорці я граю в дружньому колективі, оточений хорошими тенісистами, і що все йшло добре».