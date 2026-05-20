Сергій Разумовський

Український тенісист Віталій Сачко завершив виступи у кваліфікації Roland Garros, не зумівши подолати стартовий раунд відбору. У першому матчі кваліфікаційної сітки українець поступився представнику Перу Гонсало Буено, який посідає 185-те місце у світовому рейтингу ATP.

Зустріч завершилася у двох сетах із рахунком 2:6, 4:6. Для Сачка це була вже друга спроба пробитися до основної сітки французького турніру Grand Slam, однак, як і попереднього разу, українцю не вдалося пройти стартовий бар’єр кваліфікації.

У першій партії ключовим став відрізок наприкінці сету. Сачко не зумів утримати власну подачу у двох геймах, чим скористався його суперник. Буено впевнено реалізував свою перевагу та довів сет до перемоги з рахунком 6:2.

У другій партії ситуація для українця спочатку складалася значно краще. Віталій повів із рахунком 3:1 і мав шанс перевести гру в більш напружене русло, однак втримати перевагу йому не вдалося. Перуанець поступово повернувся в сет, відіграв відставання та в підсумку закрив матч із рахунком 6:4 у другій партії.

Сачко вдруге у кар’єрі виступив у кваліфікації Roland Garros. Два роки тому він також зупинився вже на старті відбіркового етапу.

Загалом для українського тенісиста це була десята участь у кваліфікації турнірів Grand Slam. Поки що Сачку жодного разу не вдавалося подолати відбір і пробитися до основної сітки мейджора.