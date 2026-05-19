«Я все ще не готовий змагатися»: Алькарас офіційно знявся з Wimbledon-2026
Друга ракетка світу не встиг відновитися після травми і змушений пропустити весь трав'яний відрізок сезону
близько 1 години тому
Друга ракетка світу іспанець Карлос Алькарас повідомив, що не зможе взяти участь у майбутньому Wimbledon-2026. Іспанський тенісист продовжує відновлюватися після ушкодження і змушений повністю пропустити трав'яну частину сезону.
Іспанський тенісист написав у своїх соціальних мережах:
Моє відновлення йде добре, мені значно краще, але, на жаль, я все ще не готовий змагатися, тому вимушений знятися з трав'яного циклу на турнірах Queen’s Club і Wimbledon. Ці два турніри для мене по-справжньому особливі, і я буду дуже за ними сумувати. Ми продовжимо працювати, щоб повернутися якомога швидше!
