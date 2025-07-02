Розклад матчів українок 2 липня на Wimbledon: Світоліна проти Саснович
Cьогодні наші дівчата стартують у парному розряді
близько 3 годин тому
Представляємо вашій увазі розклад матчів українських тенісисток в третій день Wimbledon-2025, 2 липня.
Cьогодні наші дівчата стартують у парному розряді.
Розклад матчів українських тенісисток:
Марта Костюк/Елена-Габріела Русе (Україна/Румунія) – Анастасія Севастова/Яніна Вікмаєр (Латвія/Бельгія)
Перший запуск на корті №10. Початок – не раніше 13.00.
Надія Кіченок/Юлія Стародубцева (Україна) – Катерина Александрова/Чжан Шуай (-/Китай)
Четвертий запуск на корті №8. Початок – не раніше 17.30.
Даяна Ястремська/Бібіане Шофс (Україна/Нідерланди) – Каролін Доулхайде/Софія Кенін (США)
Четвертий запуск на корті №16. Початок – не раніше 18.00.
Еліна Світоліна (Україна) – Олександра Саснович
Четвертий запуск на корті №12. Початок – не раніше 18.30.
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