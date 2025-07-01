Даяна Ястремська прокоментувала перемогу над Коко Гофф на старті Wimbledon-2025. Українку цитує Суспільне Спорт:

Перше, що хочу сказати – цей корт дає мені чимало позитивних емоцій, оскільки тут я перемагала на юніорському рівні. Я була у вогні.

Коко досі попереду у нашому протистоянні 3:1, вона чудова людина, ми в гарних відносинах. Я отримую чимало задоволення у цьому виді спорту, граючи проти таких суперниць.