Тенісистка Олена Рибакіна (WTA 12) із Казахстану в ефірі TheTennisLetter прокоментувала перемогу над українкою Даяною Ястремською (WTA 35) у четвертому колі турніру в Монреалі 5:7, 6:2, 7:5.

«Ця перемога має велике значення, адже матч проти Даяни був надзвичайно напруженим. Вона демонструвала високий рівень гри. Я мала кілька можливостей, але не завжди вдавалося їх реалізувати.

До того ж умови на корті сьогодні були непростими. Тому я дуже задоволена, що здобула перемогу, і з нетерпінням чекаю наступного поєдинку».