Олег Гончар

Український тенісист Віталій Сачко в інтерв’ю порталу ВТУ розповів про ставлення до війни в країні.

За словами Сачка, оскільки чоловічий теніс наразі в Україні у важкому стані, тому він намагається гідно представляти країну під час війни.

«Як ви знаєте, в нашій країні йде повномасштабна війна з Росією. Чоловічий теніс в Україні зараз переживає непрості часи, тому я намагаюся хоча б гідно представляти свою країну. Для мене це дуже багато значить. Я отримав безліч повідомлень від українських уболівальників протягом цього тижня і хотів показати, що подумки я з ними. Вони борються там, а я намагаюся боротися на корті». Віталій Сачко

Також Сачко розповів, що його родина досі в Україні й тому він дуже гостро переживає всі події в країні.

«Кожен раз, коли читаю про те, що відбувається, бачу, як росіяни бомблять мирних людей — мені хочеться плакати». Віталій Сачко

Нагадаємо, раніше Сачко вийшов у півфінал турніру ATP 250 у Франції.