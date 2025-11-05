Сачко здобув перемогу всієї своєї кар'єри — обіграв 13-ту ракетку світу
Українець тепер вперше в кар'єрі зіграє в чвертьфіналі
близько 1 години тому
Український тенісист Віталій Сачко (ATP 222) в другому колі турніру ATP 250 у Меці обіграв 13-ту ракетку світу Алєксандра Бубліка з рахунком 7:5, 3:6, 7:5.
Матч тривав 129 хвилин, упродовж яких Сачко подав сім ейсів проти 15 у суперника. Пи цьому, українець не робив подвійних помилок, тоді як у Бубліка їх було чотири.
Також Сачко реалізував два із чотирьох брейків проти одного із шести у Бубліка.
Зазначимо, що це був перший очний матч в кар'єрі тенісистів з України та Казахстану.
Завдяки перемозі Сачко вийшов у чвертьфінал турніру ATP. Україна в чоловічому тенісі востаннє мала представництво ще у лютому 2019 року.
У чвертьфіналі суперником Сачка стане французький тенісист Клеман Табюр (ATP 243).
Нагадаємо, раніше Сачко вперше з 2021 року переміг в основі турніру ATP.