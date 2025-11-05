Олег Гончар

Український тенісист Віталій Сачко (ATP 222) в другому колі турніру ATP 250 у Меці обіграв 13-ту ракетку світу Алєксандра Бубліка з рахунком 7:5, 3:6, 7:5.

Матч тривав 129 хвилин, упродовж яких Сачко подав сім ейсів проти 15 у суперника. Пи цьому, українець не робив подвійних помилок, тоді як у Бубліка їх було чотири.

Також Сачко реалізував два із чотирьох брейків проти одного із шести у Бубліка.

Unreal scenes in Metz! 😱



Lucky loser Vitaliy Sachko stuns Bublik to reach his maiden ATP Tour quarter-final!@MoselleOpen | #MoselleOpen pic.twitter.com/C7TliJ9QtS — ATP Tour (@atptour) November 5, 2025

Зазначимо, що це був перший очний матч в кар'єрі тенісистів з України та Казахстану.

Завдяки перемозі Сачко вийшов у чвертьфінал турніру ATP. Україна в чоловічому тенісі востаннє мала представництво ще у лютому 2019 року.

У чвертьфіналі суперником Сачка стане французький тенісист Клеман Табюр (ATP 243).

Нагадаємо, раніше Сачко вперше з 2021 року переміг в основі турніру ATP.