Олег Гончар

В чвертьфіналі турніру ATP 250 в французькому Меці український тенісист Віталій Сачко (ATP 222) обіграв француза Клемана Табюра (ATP 243) з рахунком 6:4, 3:6, 6:4.

Матч між тенісистами тривав 122 хвилини, за які 28-річний українець виконав дев'ять ейсів проти шести у суперника. При цьому, Віталій допустив всього одну подвійну помилку, тоді як у опонента їх було чотири.

Також Сачко використав два з восьми брейк-пойнтів проти одного із семи у суперника.

Цікаво, що це був їх другий матч за чотири дні. Раніше Сачк поступився французу в фіналі кваліфікації, але потім пройшов в основну сітку як лакі-лузер.

У півфіналі турніру Сачко зіграє з американцем Лернером Тьєном (ATP 38).

1st Ukrainian in an ATP Tour SF since 2017 🇺🇦



Vitaliy Sachko avenges his qualifying loss and outlasts Clement Tabur 6-4 3-6 6-4 to reach the last 4! 💪 @MoselleOpen pic.twitter.com/qarQKskbG4 — Tennis TV (@TennisTV) November 6, 2025

Зазначимо, що це перший півфінал турніру ATP в кар'єрі Сачка. До того ж Україна вперше після Олександра Долгополова в 2017 році в Китаї буде представлена на цій стадії.

Нагадаємо, раніше Сачко вперше пройшов у чвертьфінал турніру ATP.