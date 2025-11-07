Сачко вийшов у півфінал турніру ATP у Франції
Україна вперше з 2017 року буде представлена в півфіналі турніру ATP
близько 2 годин тому
В чвертьфіналі турніру ATP 250 в французькому Меці український тенісист Віталій Сачко (ATP 222) обіграв француза Клемана Табюра (ATP 243) з рахунком 6:4, 3:6, 6:4.
Матч між тенісистами тривав 122 хвилини, за які 28-річний українець виконав дев'ять ейсів проти шести у суперника. При цьому, Віталій допустив всього одну подвійну помилку, тоді як у опонента їх було чотири.
Також Сачко використав два з восьми брейк-пойнтів проти одного із семи у суперника.
Цікаво, що це був їх другий матч за чотири дні. Раніше Сачк поступився французу в фіналі кваліфікації, але потім пройшов в основну сітку як лакі-лузер.
У півфіналі турніру Сачко зіграє з американцем Лернером Тьєном (ATP 38).
Зазначимо, що це перший півфінал турніру ATP в кар'єрі Сачка. До того ж Україна вперше після Олександра Долгополова в 2017 році в Китаї буде представлена на цій стадії.
Нагадаємо, раніше Сачко вперше пройшов у чвертьфінал турніру ATP.