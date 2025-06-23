Сачко втратив позиції у рейтингу АТР, Джокович залишив топ-5
Дрейпер наблизився до трійки найкращих
21 хвилину тому
ATP на своєму офіційному сайті опублікував оновлений рейтинг організації.
Віталій Сачко зберіг статус першої ракетки України, опустившись на 213-ту позицію.
Італійський тенісист Яннік Сіннер продовжує очолювати світову класифікацію.
Оновлений рейтинг ATP:
1. Яннік Сіннер (Італія) – 10430 очок
2. Карлос Алькарас (Іспанія) – 9300
3. Александр Звєрєв (Німеччина) – 6500
4 (6). Джек Дрейпер (Велика Британія) - 4650
5 (4). Тейлор Фріц (США) – 4635
6 (5). Новак Джокович (Сербія) – 4630
7. Лоренцо Музетті (Італія) – 4140
8 (9). Гольґер Руне (Данія) – 3530
9 (11). Данило Медведєв - 3420
10. Бен Шелтон (США) – 3170 ...
213 (209). Віталій Сачко (Україна) – 262
347 (334). Олександр Овчаренко (Україна) – 142
348 (359). Олег Приходько (Україна) – 142
444 (450). Олексій Крутих (Україна) – 99
453 (462). Вадим Урсу (Україна) – 94
464 (463). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 92
484. Юрій Джавакян (Україна) – 85
Раніше став відомий суперник Сачка на старті кваліфікації Wimbledon-2025.
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