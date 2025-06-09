Сачко взлетів на 20 позицій у рейтинг АТР, Сіннер залишився першою ракеткою світу
У топ-10 опинився американець Пол
близько 9 годин тому
ATP на своєму офіційному сайті опублікував оновлений рейтинг організації.
Віталій Сачко зберіг статус першої ракетки України і піднявся на 205-те місце.
Італійський тенісист Яннік Сіннер продовжує очолювати світову класифікацію.
Рейтинг ATP станом на 9 червня:
1. Яннік Сіннер (Італія) – 10 880 очок
2. Карлос Алькарас (Іспанія) – 8 850
3. Александр Звєрєв (Німеччина) – 6 385
4(5). Джек Дрейпер (Велика Британія) – 4 800
5(6). Новак Джокович (Сербія) – 4 630
6(7). Лоренцо Музетті (Італія) – 4 560
7(4). Тейлор Фріц (США) – 4 485
8(12). Томмі Пол (США) – 3 510
9(10). Гольґер Руне (Данія) – 3 440
10(9). Алекс де Мінаур (Австралія) – 3 285
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205 (225). Віталій Сачко (Україна) – 264
334 (347). Олександр Овчаренко (Україна) – 156
343 (326). Олег Приходько (Україна) – 150
446 (448). Олексій Крутих (Україна) – 99
459 (458). Вадим Урсу (Україна) – 94
485 (484). Юрій Джавакян (Україна) – 85
501 (508). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 79
Нагадаємо, іспанець Карлос Алькарас у фіналі Roland Garros у п'ятисетовому матчі обіграв Сіннера.