Став відомий суперник Сачка на старті кваліфікації Wimbledon-2025
Українець зіграє проти 209-ї ракетки світу
близько 1 години тому
Віталій Сачко / Фото - БТУ
Український тенісист Віталій Сачко (№209 ATP) зіграє у кваліфікації на Wimbledon-2025.
У першому раунді відбіркового турніру 27-річний українець зустрінеться з представником Казахстану Бейбітом Жукаєвим (№209 ATP).
Кваліфікація розпочнеться у понеділок, 23 червня. Матч запланований на 14.30.
Щоб пройти в основну стадію турніру – потрібно виграти 3 матчі кваліфікації.
Основний раунд британського мейджора пройде з 30 червня по 13 липня.
Нагадаємо, у червні на турнірі у Чехії Сачко переміг тоді ще 19-у ракетку світу.
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