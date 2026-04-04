Денис Сєдашов

Український тенісист Віталій Сачко (ATP 169) здобув перемогу у чвертьфінальному поєдинку на турнірі серії ATP Challenger у Барлетті (Італія). Українець у напруженому трисетовому матчі обіграв представника Бельгії Кіммера Коппеянса (ATP 232).

Зустріч тривала 2 години та 39 хвилин. Сачко виграв першу партію, проте поступився у другій. У вирішальному сеті українець виявився сильнішим за суперника та завершив матч з рахунком 6:4, 5:7, 6:3.

Для Віталія Сачка це буде 12-й півфінал на змаганнях такого рівня у кар'єрі. За вихід до фіналу український тенісист посперечається з італійцем Мікеле Рібекаєм (350 АТР).

