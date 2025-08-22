Олег Гончар

23-разова чемпіонка турнірів Grand Slam Серена Вільямс, якій наразі 43 роки, розповіла про втрату понад 14 кілограмів. Слова тенісистки навів портал People.

За словами Серени, вона втратила багато кілограм завдяки препарату на основі гормону, який регулює апетит. Вільямс зазначила, що раніше, незважаючи на інтенсивні тренування та правильне харчування, не могла повернутися до бажаної ваги після других пологів в 2023 році.

«Що б я не робила, я не могла досягти потрібної ваги. Було дуже неприємно, адже я завжди наполегливо працювала й знала, як бути найкращою, але змін не було». Серена Вільямс

Після використання препарату Вільямс відчула значне покращення: стала активнішою, суглоби перестали боліти, а рухи стали легшими.

Вільямс також торкнулася теми тиску на жінок через зовнішність, визнавши, що пережила критику свого тіла, особливо після пологів.

«Я завжди була впевнена в собі й не відчувала тиску, але розуміла, що вагу після пологів важко скинути. Серена Вільямс

На старих фото я виглядаю чудово, чи то стрункіша, чи пишніша — головне любити себе».

